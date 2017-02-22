Відкритий кубок Львівщини: підсумки першого туру
Продовжуються змагання «Відкритого кубка Львівщини» й сьогодні на поціновувачів гри «5 на 5» очікують два матчі.
Інформує Галичина спортивна.
Зокрема, у групі «С» поміряються силами команди «Нові імена» та «Статус» (початок – 21.00), а у групі «В» зіграють «Галицька Здоба-2» та «Кордон» (початок – 21.50). Обидві матчі, як і усі попередні, відбудуться у палаці спорту «Галичина» (колишній «Будівельник», вул. Керченська, 8). Ці поєдинки уже відбудуться в рамках другого туру групового турніру, а відтак наразі підіб’ємо підсумки виступів усіх команд у перших турах.
У групі «А» беззаперечним лідером і одним з фаворитів змагань є «ЛЮ-Верест».
Команда Володимира Міщишина наразі перемагає усіх своїх суперниках і показує стовідсотковий результат. Для команди матчі групового турніру, за словами одного з лідерів команди Олега Галамаги, замінюють тренувальний процес.
«Меркурій» хоч і програв стартовий поєдинок «Відкритого Кубка Львівщини», проте й досі залишається головним претендентом на друге місце у своїй групі. Команди «Форсаж» та «Електрон» поки що намагаються нав’язати боротьбу своїх суперникам. Ймовірно, цікавим поєдинком на турнірі буде гра між якраз «прикордонниками» та колективом Ігоря Смірнова.
У групі «В» втратила шанси пройти в наступний раунд змагань команда «Географ-ЛНУ», яка двічі програла. Натомість стовідсотковий результат поки що продемонстував колектив з Дрогобича – «Медичне Училище «Медик». І цю команду можна вважати відкриттям змагань, оскільки основний свій склад «медики» бережуть на матчі плей-офф турніру.
Темною конячкою тут поки що є «Кордон». Команда зіграла на турнірі лише одну гру й цікаво буде глянути на неї у майбутньому. Головні поєдинки для команди Ігоря Матвійчука ще попереду.
«Галицька Здоба-2» виступає експериментальним складом й це чергова нагода для Сергія Тригубця відчути себе повноцінним тренером. Ймовірно, серйозних завдань на турнір «Галицька Здоба – 2» не ставить, однак ці поєдинки для відомого у минулому професійного гравця повинні дати чимало корисної інформації.
Група «С» – так звана група «смерті». Команди тут зібралися настільки рівні, що достеменно невідомо хто вийде з цієї групи далі. На даний момент клуби «Альтернатива» та «Фуджікура» мають у своєму активі по 4 очки, але ті ж «Нові імена» та «Статус» можуть ще перемогти у двох матчах і пройти далі.
У групі «D» «Княжий Ринок» поки що поза конкуренцією. На думку фахівців, ця команда у кожному матчі може забити скільки захоче, а суперник – скільки зможе. Вихід «Княжого Ринку» з групи навіть не обговорюється, а от за друге місце у цій групі, яке дає право продовжити боротьбу за Кубок Львівщини, баталії розгорнуться не на жарт. За другу ж путівку в цій групі поборються такі колективи: «Гранд-Галичина», «Здвиг» та GTL. В останніх шансів найменше, оскільки у їхньому пасиві уже дві поразки.