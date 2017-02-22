Продюсер фільму «Гіркі жнива» незабаром покажуть у Львові
24 лютого о 10.00 в Актовій залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12) відбудеться зустріч з Ігорем Ігнатовичем – відомим канадським підприємцем, меценатом, громадським діячем українського походження. Ігор Ігнатович відвідає Львів з нагоди прем’єри стрічки «Гіркі жнива» – першої англомовної художньої стрічки, в основу якої лягли трагічні події в Україні початку ХХ століття – Голодомор 1932-33 років.
Про це повідомляє ZIK.
«Гіркі жнива» – канадський фільм про українську трагедію – Голодомор 1932-1933 років, головні ролі в якому виконували британські актори. Це стрічка про життя та кохання звичайного парубка Юрія, яке кардинально змінюється у страшних 1932-1933 роках, та про боротьбу гордого українського народу із сталінськими репресіями. Закрита прем’єра картини відбулася на фестивалі для кінопрокатників «American Film Market» наприкінці 2015 року. У 2016 році фільм представили на Берлінале та на Каннському кінофестивалі.
Довідка.
Ігор Ігнатович народився у 1952р. в Канаді, підприємець, меценат, громадський діяч, канадець українського походження, бабця, дідусь і мама якого мешкали у Винниках (Львівщина).
Батьки-українці змушені були тікати зі своєї батьківщини від сталінського терору в Канаду, багатьох родичів розстріляли.
Ян Ігнатович займається бізнесом у сфері інвестицій і медичних технологій. Засновник і президент «Acuity Funds», фірми, яка стала однією з провідних і тривалих фондів суспільно-відповідальних фірм Канади, і першою канадською фірмою, що була запрошена стати дорадником Об’єднаних Націй у справах інтеґрації суспільних, екологічних і фінансових факторів з менеджментом інвестицій.
Cклав поважну пожертву на відновлення історичного будинку Королівської Консерваторії в Торонто, яку перейменували на «Ihnatowycz Hall», і встановив стипендії для заавансованих піаністів. Рівно ж склав пожертву на заснування «Ihnatowycz Institute for Leadership» при «Richard Ivey School of Business» i кафедру студій при цьому інституті.
Як співголова успішної кампанії зібрав 10 млн. $ на розбудову українського Дому Опіки в Торонто. Започаткував і частково фінансував план перебудови пластового табору при станиці Торонто. Підтримує різні освітні, музичні і мистецькі установи.
Розуміючи, що про трагедію Голодомору в Україні зовсім не знають у західному світі через відсутність інформації та англомовних фільмів про жахливу сторінку української історії, Ян Ігнатович вирішив профінансувати новий англомовний фільм «Гіркі жнива», бюджет якого 20 мільйонів доларів.