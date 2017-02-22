Для учасників АТО у Львові запускають «Школу правової грамотності»
Команда Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій спільно з партнерами запускає новий проект – «Школу правової грамотності» для учасників АТО. Для участі потрібно зареєструватись. Точна дата та час проведення занять буде визначена після набору групи.
Про це повідомив Форпост.
«Планується декілька модулів, кожен з яких буде присвячено окремим питанням учасників АТО щодо їх прав та пільг. Тема першого модуля – «Кредити». Зокрема, учасникам АТО нададуть роз’яснення з таких питань: «Пріоритетне право учасників АТО на отримання пільгового кредиту за рахунок статутного капіталу Державного Фонду сприяння молодіжному будівництву» (доповідатиме директор Львівського регіонального управління ДФ сприяння молодіжному житловому будівництву Світлана Наумова); «Порядок отримання учасниками АТО довгострокових кредитів для індивідуальних забудовників на селі» (доповідатиме директор Львівського обласного Фонду підтримки житлового будівництва на селі Зеновій Древняк)», – розповіли організатори.
Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdC7NqzmTce14ZtVokDOpg3NZoHImyddNa157OUxnwqzMmeA/viewform?c=0&w=1