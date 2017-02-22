У львівських дитсадках з’явиться 660 додаткових місць
У 2017 році у львівських дитячих садках відкриють 22 нові групи. Як розповіла під час звіту, 22 лютого, директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Галина Слічна у кожній групі буде по 30 місць, тобто цьогоріч у львівських садках з’явиться 660 додаткових місць.
Інформує Zaxid.net.
Як розповіла Галина Слічна, наразі у Львові на черзі до дошкільних навчальних закладів стоять близько 3,6 тис. дітей. Ще на початку вересня 2016 року дітей в черзі було близько 9 тис., проте з того часу, зазначила Слічна, понад 5 тис. дітей вже влаштували до садків.
Цього ж року, за її словами, у львівських дитсадках відкриють 22 нові групи, а в 2018 році – ще 24 групи. Відтак, Галина Слічна переконана, що наступного року вдасться забезпечити всіх львівських дітей місцями в дитсадках.