У Львові запровадили систему «електронної черги»
Щоб забезпечувати належні умови роботи, торік запровадили прийом громадян за системою «електронної черги» у п’ятьох відділах соціального захисту Львова (крім Личаківського, оскільки там облаштовують нове робоче приміщення). Про це розповіла директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна під час презентації звіту роботи департаменту у 2016 році.
Інформує Lviv.tv.
Окрім того, відремонтовано приміщення «Єдиних приймалень» Сихівського відділу соціального захисту (просп. Червоної Калини, 66) та окремих приміщень Франківського відділу соціального захисту (вул. Ген. Т. Чупринки, 85).
«У 2016 році облаштовано і проведено ремонтні роботи для належного прийому мешканців Львова у «Єдиних приймальнях» у Сихівському районі, оскільки це один із найбільших районів. Також провели капітальні ремонти у Франківському відділі соціального захисту, і на сьогоднішній день працюємо над проектом прозорого офісу, де хочемо змінити місце розташування Личаківського відділу соціального захисту, розмістивши його на базі районної адміністрації.
Минулого року також запроваджено прийом громадян за системою «електронної черги» у п’яти районах міста Львова, бо у Личаківському районі ми будемо стартувати вже у нових приміщеннях. Також оновлено комп’ютерну техніку за кошти міського бюджету », – зазначила директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна.