Львів заробив на паркуванні 4,5 млн грн
Торік збір за паркування у Львові склав 4,512 млн грн. Тариф на послуги з паркування транспортних засобів становив 8 грн./год. для спеціально обладнаних та 6 грн./год. для відведених майданчиків, що розташовані у I-й паркувальній зоні та 2 грн./год. – в II-й зоні.
Повідомив Гал-info.
Протягом 2016 року до збору коштів за паркування автотранспорту на території Львова було залучено 78 операторів паркування для обслуговування 101 паркувального майданчика на загальну кількість 2600 парко-місць. Для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями на майданчиках для паркування відведено близько 280 парко-місць.
Як розповів Сергій Бабак, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідно до Положення про проведення конкурсу на надання суб’єкту підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Львові, у 2016 р. було проведено 1 конкурс з визначення операторів паркування. Головною умовою конкурсу було запровадження паркоматів для збору плати за паркування. Суб`єкти господарювання, що взяли участь в конкурсі, не змогли забезпечити конкурсні умови, мотивуючи високу вартість паркоматів та неефективність їх запровадження через відсутність законних каральних заходів впливу до порушників. Вказаний конкурс не відбувся.
«Також управлінням транспорту спільно з викладацьким складом НУ «Львівська політехніка» розроблено Проект паркувальних майданчиків, гаражів та автостоянок, який в собі включає пропозиції щодо будування автостанцій, туристичних хабів, багаторівневих парковок, смуг громадського транспорту, велодоріжок, автопортів», – додав Сергій Бабак.