Скульптури Дедишина демонструють у Львові
У Львові, в галереї «Зелена канапа» демонструють роботи скульптора Мирослава Дедишина, відомого у світі як Максимільяна Деліуса, та його сина Андрія.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Скульптури, представлені на виставці, виконані із бронзи, дерева, мармура, базальту та штучного скла. Також можна побачити портрети британського рок-музиканта Міка Джагера, українського співака Михайла Демця та інших особистостей.
Мирослава Дедишина добре знають у Європі. Німецька галерея «Vogel» виставляла його роботи разом із картинами Сальвадора Далі. Після закриття галереї, з якою художник співпрацював чимало років, був організований аукціон, де український митець продавав свої роботи на рівні із всесвітньовідомими − Пікассо та Далі. Усі скульптури Максимільяна були продані.
Відкриття виставки не було, адже сталася несподівана трагедія: син Мирослава Дедишина пішов із життя. Однак, твори Андрія присутні на експозиції.
Виставка триватиме до 14 березня.