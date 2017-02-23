Рейтинг «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» вже незабаром!
Незабаром у Львові відбудеться офіційне нагородження найвпливовіших жінок Львівщини. Організатор рейтингу — журнал «Ріа-Україна».
Журнал вже кілька років поспіль, у Львові, організовує рейтинг «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» .
Рейтинг формується на основі оцінювання експертів та редакції журналу «Ріа-Україна».
Минулого року рейтинг складався з кількох номінацій – політика, бізнес, громадська діяльність, культура мистецтво, ЗМІ та досягнення року.
У номінації “Політика” перемогу здобула народний депутат України Оксана Сироїд.
У рубриці “Досягнення року” — п’ять успішних жінок різних професій: чемпіонка світу з шахів Марія Музичук, ек-начальник управління культури Ірина Магдиш, заслужений лікар України Марія Малачинська, громадський діяч Марина Соболєва, головний редактор глянцевого журналу Емілія Худа.
У категорії мистецтво, культура та ЗМІ — десять успішних жінок. На першій сходинці — телеведуча Ольга Фреймут.
Рейтинг «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» відбудеться вже у березні, місце проведення та дату організатори повідомлять пізніше.