Львів’янам пропонують приймати вдома туристів за винагороду
У рамках проекту «Гостинні львів’яни» мешканці міста зможуть заробляти кошти, приймаючи туристів.
Інформує Tvoemisto.tv.
Проект має на меті не лише дати можливість заробити, але й сприятиме покращенню дружніх стосунків між людьми з різних куточків України та світу.
«Це щось схоже на Couchsurfing, але львів’яни отримуватимуть за прийом туристів кошти. Господарі помешкань зможуть також на платній основі запропонувати туристам сніданки, обіди та вечері. Яка саме буде сума – поки що невідомо. Це залежить від того, скільки буде охочих запропонувати свої послуги. Наприклад, на Франківщині та Закарпатті господарі в середньому беруть з туристів 150 – 200 гривень. Усі зацікавлені містяни в такому проекті можуть звертатися до нас. Після цього спеціальна комісія з представників туристичного та готельно-ресторанного бізнесу буде перевіряти, чи відповідає житло вимогам, щоб приймати туристів: охайність, чистота, чиста постіль, набір рушників, ізольовані кімнати від господаря», – повідомив Юрій Михаць, координатор проекту «Гостинні львів’яни».
Юрій Михаць також розповідає, що з господарями, чиї житла відповідатимуть вимогам, будуть працювати тренери, які повезуть їх на Франківщину та Закарпаття, аби тамтешні господарі поділилися своїм досвідом. За його словами, посередником між туристами та містянами будуть туристичні оператори, які вже мають напрацьовану туристичну базу. Охочі зупинитися в помешканнях львів’ян зможуть отримувати всю інформацію про житло на сайті lviv-tourist.info.
Запустити програму планують до Великодня: «Ми хочемо провести рекламну кампанію програми «Гостинні львів’яни» і надіємося, що туристи, які приїдуть до Львова на Великдень, зможуть побачити, як львів’яни святкують це свято. Адже часто до Львова приїжджають, щоб ознайомитися з традиціями. І тепер туристи зможуть побачити не тільки масові святкування на площах міста, але й побачити, як святкують Великдень чи Різдво звичайні львівські сім’ї та поспілкуватися з ними», – розповідає координатор проекту «Гостинні львів’яни».
Охочих взяти участь у проекті «Гостинні львів’яни», просять звертатись:
Юрій Михаць (093)-636-66-91, (098)-357-76-05
urkomyhats@gmail.com