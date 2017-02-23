Конкурс талантів і краси «Міні-принцеса Львів 2017»
19 лютого, у Premier hotel “Dnister” відбулася найказковіша подія цієї
зими – конкурс талантів і краси “Міні-принцеса Львів 2017″. 20 чудових
красунь змагалися за головний титул – “Міні-принцеси Львів 2017″ та право
представити Львів на конкурсі “Міні-принцеса України”. Почесними членами
журі виступили: Галина Янко, Наталія Мукосій, Сергій Цап, Уляна Дутчак,
Олександра Гагаріна та Вероніка Дорош.
Дівчата змагалися в трьох вікових категорія. В старшій категорії (8-10 років)
перемогла Дарина Нечипорук, у середній категорії (6-8 років) головну корону
отримала Ірма Чухліч, а найменшою Міні-принцесою Львова цього року стала
Аліса Добровольська (3-5 років).
Це було справжнє свято талантів так краси! Своїм виступом гостей привітали
юні та неймовірно талановиті співачки: Марта Рак (представниця України на
дитячому Євробаченні) та Христина Галайко (“Голос. Діти 3″). Справжнім подарунком для всіх Львівян стас виступ заслуженої
артистки України Вероніки Дорош.
Головною метою заходу була допомога діткам із Лаврівського дитячого будинку (Старосамбірський район). Організатори зазначають,
що вдалося зібрати 6400 грн. Всі зібрані кошти пішли на закупку весняного одягу для вихованців Лаврівського дитячого будинку.
Маленькі принцеси Львова стали частиною найдобрішого свята дитячих мрій!
Партнери свята: Original Marines, Sternat, “Дитяча планета”, Briolli, арт-ательє “Infanta Karnaval”,бутік “Горошинка”,
“Mone”, “Vel Yurchenko”, школа краси “Dias”, ласощі “Мантулки”, арт-ресторація “Під Левом”, Студія домашнього текстилю,
“Stasia Deco” handmade flowers, мережа магазинів “Прованс”, видавництво “Марія”, Oil trade company, Корисні солодощі,
майстерня тортів “Ліліни тортики”, продюсерський цертр “Paradiz”, Olya Mak, Лапудики, “Miss Princess”, фотостудія “Darkiss”,
фітнес клуб “Ліга”.