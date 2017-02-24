Львівська облрада оголосила конкурс на керівників двох заповідників
24.02.2017 | Новини
Львівська обласна рада оголосила конкурс на керівників заповідників «Стільське городище» та «Нагуєвичі».
Про це повідомляє Дивись.info.
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголосило конкурс на заміщення посади чотирьох директорів історико-культурних заповідників. Зокрема, йдеться про обрання шляхом відкритого конкурсу керівників КП ЛОР «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище» та «Нагуєвичі»
Більше з умовами конкурсу та вимогами до кандидатів можна ознайомитися тут:
«Адміністрація історико-культурного заповідника «Тустань».
«Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».