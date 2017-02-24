Ремонт одного спортмайданчика у Львові обходиться у мільйон гривень
24.02.2017 | Новини
Львівська міськрада за 14 млн грн відремонтує 11 спортивних майданчиків у місті.
Про це повідомляє Варіанти.
Відтак, комісія фінансів та планування бюджету Львівської міськради погодила капітальний ремонт спортивних майданчиків у навчальних закладах міста, видатки на які у 2017 році планується проводити за рахунок коштів бюджету розвитку.
У переліку є 11 шкіл, а загальна сума ремонту – 14 млн 100 тис грн.
Нагадаємо, у грудні минулого року депутати міськради виділили ділянки для спорудження 26 дитячих та спортивних майданчиків у Львові.