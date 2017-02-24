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Ремонт одного спортмайданчика у Львові обходиться у мільйон гривень

24.02.2017 | Новини

Львівська міськрада за 14 млн грн відремонтує 11 спортивних майданчиків у місті.

Про це повідомляє Варіанти.

Відтак, комісія фінансів та планування бюджету Львівської міськради погодила капітальний ремонт спортивних майданчиків у навчальних закладах міста, видатки на які у 2017 році планується проводити за рахунок коштів бюджету розвитку.

У переліку є 11 шкіл, а загальна сума ремонту – 14 млн 100 тис грн.

Нагадаємо, у грудні минулого року депутати міськради виділили ділянки для спорудження 26 дитячих та спортивних майданчиків у Львові.

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