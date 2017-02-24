Львівським воїнам АТО виділили кошти на матеріальну допомогу
Сьогодні, 24 лютого, виконком Львівської міської ради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО: більше сотні бійців отримають по 100 тис. грн.
Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Згідно із рішенням, на це із бюджету міста спрямують 10 млн 900 тис. грн.
«У грудні-січні-лютому люди вже отримують кошти. Комісія, яка є при нашому центрі, щомісяця опрацьовує заявки та складає списки отримувачів. Далі, згідно з процедурою він затверджується виконком, а потім йде в управління соцзахисту на оплату. Нині у списку воїнів, яким мають спрямувати цю матеріальну допомогу, 108 осіб. У переліках, які погоджувалися у попередні місяці, – є ще 200 осіб. Загалом у черзі на отримання матеріальної допомоги стоїть більше тисячі воїнів», – розповіла заступник директора Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Любов Возняк
Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» діятиме у Львові до 2020 року. Протягом цього часу відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн: 10 млн виділили у 2016 році і по 100 млн виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.