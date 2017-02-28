«Львівводоканал» налагоджує співпрацю з Національним екологічним Фондом Польщі
Керівник ЛМКП «Львівводоканалу» Валентин Вольський зустрівся з президентом Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства Республіки Польща Казімежом Куйдою задля обговорення співпраці у вирішенні питання модернізації очисних споруд у місті Львові. На зустрічі обговорювали попередні умови для фінансування проекту реконструкції очисних споруд з залученням коштів Фонду та встановлення графіку подальших дій.
Про це повідомляє Zik.
«Вперше ми зустрілися з паном Куйдою у листопаді минулого року на Екофорумі у Львові. Відтоді розпочалися наші перемовини щодо співпраці у сфері екології. Зараз польський фонд запроваджує фінансування проектів за межами країни, які мають транскордонний екологічний вплив. Зокрема, це стосується покращення якості води у річці Західний Буг. Зважаючи на гостру потребу залучення коштів у модернізацію очисних споруд міста Львова, ми надзвичайно зацікавленні у налагодженні такої співпраці і запозичення польського досвіду у впровадженні європейських екологічних норм. Відтак на зустрічі ми домовилися про конкретні дії, які призведуть до розробки інтегрованого майстер-плану реконструкції очисних споруд та побудови комбінованої схеми фінансування робіт», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський
Нагадаємо, питання повної реконструкції міських каналізаційних очисних споруд міста Львова є надзвичайно актуальним через моральний та фізичний знос майже всього технологічного процесу разом з будівлями, спорудами та обладнанням. Протягом усього часу експлуатації міських очисних споруд м. Львова з 1968 року не було комплексного підходу з метою їх капітального ремонту або реконструкції.
Заміна обладнання або ремонт споруд та мереж відбувались вибірково через нестачу коштів, що давало можливість лише частково покращити ефективність роботи окремих вузлів. Єдиною суттєвою інвестицією у очисні споруди стали грантові кошти шведського уряду в сумі 6 мільйонів доларів США у 2003-2008 роках у межах Проекту «Покращення водопостачання та водовідведення міста Львова».
За ці кошти вдалося оновити обладнання для механічної очистки стічних вод, замінити насоси на головній перекачувальній станції та побудувати цех механічного зневоднення мулу.
Натомість інші технологічні ланки очисних споруд, зокрема відстійники і аеротенки гостро потребують реконструкції, встановлення новітнього обладнання, впровадження сучасних технологій очищення стоків.
У ЛМКП «Львівводоканал» зазначають, що підприємства і населення скидають у каналізацію набагато концентрованіші стічні води, ніж ті, під які проектувалися і будувалися очисні споруди в 60-х і 70-х роках минулого століття. Залпові скиди неочищених промислових стічних вод згубно діють на активний мул в аеротенках. Відтак біологічна ланка очисних споруд працює під високим навантаженням.
Щорічно ЛМКП «Львівводоканал» виконує поточні заходи з підтримання робочого стану обладнання. Проте сьогодні очисні споруди потребують комплексної модернізації, спрямованої на підвищення ефективності їх роботи.
«Минулий рік став переломним для долі очисних споруд міста Львова. Зокрема, нам вдалося залучитися підтримкою Європейського банку реконструкції та розвитку й отримати кредитні кошти на проект їх часткової реконструкції. Основною ідеологією цього проекту є перетворення відходів, які накопичуються на очисних спорудах, на джерело електроенергії – біогаз. Це дозволить Львівводоканалу в перспективі стати більш енергетично незалежним підприємством. Однак наступні кроки, які ми зобов’язані зробити, – це реконструкція біологічної ланки очисних споруд. Отже зараз ми докладемо максимум зусиль для залучення коштів у проект повної модернізації КОС», – розповів Валентин Вольський.