На посаду директора музею І. Франка претендують три кандидати
Львівська обласна рада оприлюднила імена трьох кандидатів на посаду директора Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
Інформує Гал-info.
Згідно з поданими документами, на крісло директора Музею Івана Франка у Львові претендують: Роман Горак, нинішній директор Музею Франка; Галина Корнєєва, очільниця Музею «Русалки Дністрової», Музею-садиби Маркіяна Шашкевича та Фонду Маркіяна Шашкевича; Богдан Тихолоз, франкознавець, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.
Роман Горак народився у 1942 році у Городку, навчався у ЛНУ ім. Франка на хімічному факультеті (1959—1964). Служив в армії (1964—1965). Працював у Бориславській філії Всесоюзного інституту органічної хімії та хлорної промисловості (1965—1968).
Навчався в аспірантурі на кафедрі органічної хімії Львівського університету ім. Франка у 1968—1971 роках. Від вересня 1971 до літа 1974 працював викладачем Хмельницького вищого артилерійського командного училища. У 70-х роках почав друкуватися у журналі «Жовтень» львівської організації Спілки письменників УРСР.
У 1983 році вийшов друком роман Р. Горака «У сутінках» під назвою «Шашкевич». Член Національної спілки письменників України з 1988 р. Від лютого 1993 — директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
Галина Корнєєва народилась у 1967 році у Львові, закінчила поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за фахом «книгознавство». З 1990 року працює у Музеї «Русалки Дністрової», а з 1998 році його очолює. Кандидат історичних наук.
Богдан Тихолоз народився у 1978 році в Черкаській області. Закінчив філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка (2000) та аспірантуру при кафедрі української літератури ім. акад. М. С. Возняка (2003). Захистив кандидатську дисертацію «Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії».
З 2006 р. – доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник декана з наукової і навчальної роботи факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Публіцист, блоґер, співавтор науково-просвітницького інтернет-проекту Франко:Наживо / Franko:Live. Член Національної спілки журналістів України (з 2011 р.), співавтор арт-енциклопедії «Франко від А до Я».
Нагадаємо, що Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка розташований у Львові, на вулиці Івана Франка, 150/152, у колишньому будинку Івана Франка, де Каменяр мешкав із 1902 по 1915 рік.
Засновано музей 10 жовтня 1940 року. Філії відкриті у селі Нагуєвичі 1945 року та селі Криворівні, у якому Франко перебував щороку влітку в проміжок між 1901 та 1914 роками.
У музеї зберігається унікальна збірка реліквій, пов’язаних з життям і діяльністю видатного українського письменника, поета, філософа і науковця. Починаючи з 1993 р, щороку у травні в музеї відбуваються Дні пам’яті І.Франка.
У «Франковій вітальні» організовуються виставки, проводяться літературно-мистецькі зустрічі, свята, вечори.