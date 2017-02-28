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Львів має волейбольного чемпіона України

28.02.2017 | Новини

Передостанній тур регулярного чемпіонату майже остаточно розставив по місцях усіх учасників Фіналу чотирьох.

“Барком-Кажани” двічі здолали Юридичну академію та забезпечили собі підсумкове перше місце на цьому етапі, зазначає Чемпіон.

Інформує Львівські новини онлайн.

Чемпіонат України-2016/17 з волейболу

Суперліга Чоловіки

13-й тур (24-26 лютого)

Юридична академія (Харків) – Барком-Кажани (Львів) – 1:3 та 0:3

Турнірне становище: Барком-Кажани – 74 (26), Локомотив – 63 (26), Новатор – 47 (26), Вінниця – 37 (26), Буревісник – 33 (26), Дніпро – 31 (26), Юракадемія – 23 (26), Фаворит – 4 (26).

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