Львів має волейбольного чемпіона України
28.02.2017 | Новини
Передостанній тур регулярного чемпіонату майже остаточно розставив по місцях усіх учасників Фіналу чотирьох.
“Барком-Кажани” двічі здолали Юридичну академію та забезпечили собі підсумкове перше місце на цьому етапі, зазначає Чемпіон.
Інформує Львівські новини онлайн.
Чемпіонат України-2016/17 з волейболу
Суперліга Чоловіки
13-й тур (24-26 лютого)
Юридична академія (Харків) – Барком-Кажани (Львів) – 1:3 та 0:3
Турнірне становище: Барком-Кажани – 74 (26), Локомотив – 63 (26), Новатор – 47 (26), Вінниця – 37 (26), Буревісник – 33 (26), Дніпро – 31 (26), Юракадемія – 23 (26), Фаворит – 4 (26).