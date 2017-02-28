«Ранкова кава ділової жінки»
На першу цього року «Ранкову каву ділової жінки» ГО «Ділові Українські Жінки у Львівській області» (виконавчим директором ГО “ДУЖ” є Тетяна Гладьо-Давиденко, президентом відокремленого підрозділу – Наталія Мацола) зібралися два десятки львів’янок.
23 лютого громадська організація продовжила започатковану торік традицію в рамках проекту «Коло Жіночого Лідерства». «Люблю ранкову каву в колі приємних людей, гарних жінок. Але ще ж так важливо вміти коротко й правильно себе презентувати, щоб залишити по собі приємне враження», – говорить одна з учасниць Традиційного сніданку Юлія Жишко. На початку сніданку членкиня ГО «Ділові Українські Жінки у Львівській області» доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії ЛНМУ ім. Данила Галицького, головний лікар в Стоматологічна клініка професора Ельвіра Безвушко розповіла про минулорічні здобутки ГО «ДУЖ у Львівській області», напрямки діяльності та плани організації на 2017-й рік.
А далі – взялися до справи. Самопрезентація – тема, з якої радить починати удосконалюватися, розвиватися та рухатися вперед у справі, якою займаєшся, Ірина Снітинська. Саме вона стала ведучою та модератором сніданку. Тренер зі спілкування та публічного виступу, засновниця АҐРУС, Школа риторики й ораторства Ірини Снітинської вже понад 10 років навчає ораторської майстерності: «Ще коли була лікарем акушер-гінекологом, то викладала перед студентами. Тоді й почала цікавитися основами риторики, різними техніками презентації себе та тексту. Врешті зацікавлення переросло у справу життя».
Із учасницями традиційного сніданку «Ранкова кава ділової жінки» ГО «Ділові Українські Жінки у Львівській області» Ірина Снітинська поділилася ексклюзивними техніками самопрезентації. Говорили про слова, яких варто добирати, і про жести, якими супроводжуємо свої слова, і про те, що і кому розповідати. Утім чи не найбурхливіше обговорення викликала «презентація в ліфті», коли жінки мали всього за одну хвилину зацікавити своєю ідеєю потенційного інвестора. Робота в групах, ігрові моменти і, звісно, кава зі смаколиками від «солодкого» партнера Фермерські продукти IzSela.ua. Львів дали змогу учасницям сніданку не лише опанувати вміння презентували себе, а й познайомитись і обмінятись бізнес-контактами.
Зазначимо, традиційний сніданок «Ранкова кава ділової жінки» ГО «Ділові Українські Жінки у Львівській області» відбувся в Львівському ресторані “LH Bar & Restaurant” що при LH Hotel & SPA на пл. Петрушевича,1.