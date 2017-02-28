Міжнародний турнір «Львів Лідер-2017»
28.02.2017 | Анонси
Більш як 300 танцювальних пар із різних куточків України та з-за закордону з’їхалися до Львова, щоб позмагатися у спортивних танцях.
Інформує Голос України.
Цьогоріч на запрошення Клубу спортивного і сучасного танцю «ЛІДЕР» відгукнулися танцюристи, які змагалися у стандартній та латиноамериканській програмах, а статусу міжнародного конкурсу надали пари з Португалії, Туреччини, Естонії та Польщі. У фіналі на паркет вийшли п’ять пар із п’яти країн. Традиційні змагання у Львові під патронатом Всеукраїнської федерації танцювального спорту проводять тут уже понад 20 років.