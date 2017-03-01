Оновлення музеїв Львова
Виділили 900 тисяч гривень на оновлення музеїв у Львові. Справа в тім, що туристи не дуже хочуть відвідувати музеї. Щоб заохотити їх вирішили встановити таблички різними мовами, встановити коди, по яким можна буде прослухати інформацію про об’єкт. Також вирішили зробити багато експонатів оцифрованими. Встановлять відео проектор, який буде показувати додаткові експонати, що має привабити туристів.
Інформує Vsemisto-lv.
Так як в львівських музеях все було написано тільки українською, туристам немає чого туди іти, адже вони не можуть зрозуміти нічого. А тепер, коли все продублюють англійською, зроблять музеї більш сучасними та приєднаними до техніки, можливо, буде більш цікаво їх відвідувати.
Таке дійство планувалось ще давно, проте лише зараз виділили такі кошти на оновлення музеїв. Тепер туристи з усього світу зможуть відвідувати музеї, дізнаватись щось нове про Україну та Львів. Тут буде багато цікавого та корисного, а також тепер все це стане доступним. Потрібно зазначити, що багато туристів писали в відгуках про саме цю проблему, тому її вирішили закрити першочергово. Тепер всі зможуть відвідуючи місто сходити в музей та зрозуміти все, що там написано, та про що розповідають.