На Львівщині завершився чемпіонат України з лижних перегонів
Нещодавно на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного Комітету спорту інвалідів України в с. Яворів Турківського району Львівщини успішно завершився чемпіонат України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху.
Інформує Галичина спортивна.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 8 збірних команд областей України.
Успішно у складі збірної команди Львівщини виступили Арсен Сірівченко та Ярослав Гульоватий (тренер Володимир Любіжанін), які здобули 5 медалей національної першості, зокрема:
Сірівченко Арсен – масс-старт вільним стилем, дистанція 10 км – 1 місце; гонка класичним стилем, дистанція 5 км – 2 місце; спринт вільним стилем, дистанція 1,2 км – 3 місце.
Гульоватий Ярослав – спринт вільним стилем, дистанція 1,2 км – 2 місце, гонка класичним стилем, дистанція 10 км – 3 місце.
Вітаємо представників «Інваспорту» Львівщини й бажаємо подальших успіхів!