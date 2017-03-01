У Львові говоритимуть про євроінтеграційну політику України
01.03.2017 | Анонси
У четвер, 2 березня, з 10.00 до 18.00 у готелі «Таурус» (пл. Кн. Святослава, 5) триватиме конференція «Україна-ЄС: відносини у часи невизначеності та швидких змін». Під час конференції говоритимуть, якою має бути успішна євроінтеграційна політика України.
Повідомив Гал-info.
Зокрема, говоритимуть про те, чи є успішною євроінтеграційна політика України, які наслідки безвізового режиму для України, наскільки успішно українські підприємці використовують Зону вільної торгівлі з ЄС, а також про те, яку роль у підтримці євроінтеграції відіграють українські медіа.
Конференція відбувається за підтримки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і «Європейської правди».