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У п’ятницю у Львові відкриють виставку японської графіки ХІХ століття

01.03.2017 | Анонси

У п’ятницю, 3 березня, у Національному музеї ім. А.Шептицького у Львові відбудеться відкриття виставки японської графіки ХІХ століття “Японська гравюра укійо-е “Світ кабукі”. Захід відбуватиметься у рамках року Японії в Україні. Про це повідомили у прес-службі музею.

Інформує Гал-info.

Така виставка – це одне з виняткових явищ світового мистецтва, яке вплинуло на формування не лише на Японію, але й на історію всієї світової культури.

На виставці експонуватиметься близько 100 робіт найвпливовішої школи японської графіки ХІХ століття – школи Утаґава. Її представники відомі творами у жанрі якуся-е – зображень акторів театру кабукі. Актори користувались надзвичайною популярністю серед городян, що сприяло розвитку художнього напряму.

У жанрі якуся-е працювали  видатні майстри, що залишили після себе шедеври світового значення. Японська театральна гравюра стала самоцінним мистецтвом. Гравюри укійо-е справили значний вплив на європейське мистецтво, виникло окреме явище – японізм. Передача кольору, композиція позначились на творчості французьких імпресіоністів. Наприкінці ХІХ століття гравюри укійо-е стали всесвітньо популярними, їх колекціонували Дега, Уістлер, Золя та ін. Японська гравюра – синонімом вишуканості та гарного смаку.

На виставці найширше будуть представлені роботи Утаґави Кунійосі (1798-1861), останнього великого майстра укійо-е та одного з найталановитіших авторів образів акторів театру кабукі. Серед його учнів – Утаґава Куніясу (1794–1832), роботи якого є дуже рідкісними, та Утаґава Йосіїку (1833–1904), відомий не лише як майстер укійо-е, а і як карикатурист у перших газетах після реставрації Мейдзі. Утаґава Кунісада, знаний як Тойокуні III (1786-1865), – найвідоміший, найбільш плідний та фінансово успішний художник школи Утаґава.  Яскраві декоративні гравюри представлені поруч з роботами його учнів Утаґави Куніакі, Утаґави Куніакі II, Утаґави Садафусі.

Мистецька мова й образи укійо-е складалися під значним впливом естетики театру кабукі. На гравюрах ми побачимо не реальних людей, а театральні амплуа акторів, їх перевтілення. Обличчя схожі на маски, пози й жести умовні. Як і на театральній сцені, простір у гравюрі різко обмежений і розмежований, а усі фігури і предмети на другому плані схожі на театральну площинну декорацію. Гравюра утворює єдиний візерунок з фігур людей і барвистих тканин, каліграфічних написів і прикрас інтер’єру, завдяки чому створюється враження рівнозначності і важливості кожного елементу. Візерунок робить гравюру укійо-е схожою на розкішну тканину з витонченою вишивкою – таку ж, як одяг персонажів театру кабукі.

1997 року Посольство Японії в Україні  подарувало Національному художньому музеєві України (НХМУ) колекцію творів укійо-е. Частина робіт, за угодою з Посольством Японії в Україні,  у 1998 – 1999 роках була передана до інших українських музеїв: Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Полтавського та  Севастопольського художніх музеїв.

Виставка триватиме до 26 березня з 10:00 до 18:00 (вихідні дні: понеділок-вівторок)

У рамках виставки запланована програма майстер-класів та лекцій у співпраці з Кафедрою сходознавства ім. проф. Ярослава Дашкевича Львівського національного університету ім. І. Франка та Японським клубом NIHONBU:

10 березня, 15:00

Кураторська екскурсія.

Юлія Зиновіїва – культуролог, учений секретар Національного художнього музею України, куратор виставки “Світ кабукі”. За вартістю вхідного квитка.

11 березня, 11:00, 14:00

Кураторська екскурсія.

Юлія Зиновіїва – культуролог, учений секретар Національного художнього музею України, куратор виставки “Світ кабукі”. За вартістю вхідного квитка.

12 березня, 15:00

Лекція “Японська гравюра” (виникнення мистецтва гравюри в Японії, канони та найвідоміші майстри).

Лектор – Анастасія Ворончихіна, культуролог, аспірант ЛНУ ім. І.Франка, співзасновник японського клубу NIHONBU. Вартість – 25 грн.

14 березня, 16:00

Майстер-клас з оріґамі для дорослих та дітей. Вартість – 30 грн.

18 березня, 15:00

Лекція “Японська чайна церемонія”

Лектор – Забуранна Ореста Володимирівна.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри сходознавства ЛНУ ім. І.Франка.

Вартість: 25 грн.

25 березня, 15:00

Лекція “Традиційні театри Японії”

Лектор – Горошкевич Олена Георгіївна.

Старший викладач кафедри сходознавства ЛНУ ім. І.Франка.  Вартість: 25 грн.

26 березня, 15:00

Майстер-клас з каліграфії для дітей.  Вартість – 50 грн.

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