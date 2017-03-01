У п’ятницю у Львові відкриють виставку японської графіки ХІХ століття
У п’ятницю, 3 березня, у Національному музеї ім. А.Шептицького у Львові відбудеться відкриття виставки японської графіки ХІХ століття “Японська гравюра укійо-е “Світ кабукі”. Захід відбуватиметься у рамках року Японії в Україні. Про це повідомили у прес-службі музею.
Інформує Гал-info.
Така виставка – це одне з виняткових явищ світового мистецтва, яке вплинуло на формування не лише на Японію, але й на історію всієї світової культури.
На виставці експонуватиметься близько 100 робіт найвпливовішої школи японської графіки ХІХ століття – школи Утаґава. Її представники відомі творами у жанрі якуся-е – зображень акторів театру кабукі. Актори користувались надзвичайною популярністю серед городян, що сприяло розвитку художнього напряму.
У жанрі якуся-е працювали видатні майстри, що залишили після себе шедеври світового значення. Японська театральна гравюра стала самоцінним мистецтвом. Гравюри укійо-е справили значний вплив на європейське мистецтво, виникло окреме явище – японізм. Передача кольору, композиція позначились на творчості французьких імпресіоністів. Наприкінці ХІХ століття гравюри укійо-е стали всесвітньо популярними, їх колекціонували Дега, Уістлер, Золя та ін. Японська гравюра – синонімом вишуканості та гарного смаку.
На виставці найширше будуть представлені роботи Утаґави Кунійосі (1798-1861), останнього великого майстра укійо-е та одного з найталановитіших авторів образів акторів театру кабукі. Серед його учнів – Утаґава Куніясу (1794–1832), роботи якого є дуже рідкісними, та Утаґава Йосіїку (1833–1904), відомий не лише як майстер укійо-е, а і як карикатурист у перших газетах після реставрації Мейдзі. Утаґава Кунісада, знаний як Тойокуні III (1786-1865), – найвідоміший, найбільш плідний та фінансово успішний художник школи Утаґава. Яскраві декоративні гравюри представлені поруч з роботами його учнів Утаґави Куніакі, Утаґави Куніакі II, Утаґави Садафусі.
Мистецька мова й образи укійо-е складалися під значним впливом естетики театру кабукі. На гравюрах ми побачимо не реальних людей, а театральні амплуа акторів, їх перевтілення. Обличчя схожі на маски, пози й жести умовні. Як і на театральній сцені, простір у гравюрі різко обмежений і розмежований, а усі фігури і предмети на другому плані схожі на театральну площинну декорацію. Гравюра утворює єдиний візерунок з фігур людей і барвистих тканин, каліграфічних написів і прикрас інтер’єру, завдяки чому створюється враження рівнозначності і важливості кожного елементу. Візерунок робить гравюру укійо-е схожою на розкішну тканину з витонченою вишивкою – таку ж, як одяг персонажів театру кабукі.
1997 року Посольство Японії в Україні подарувало Національному художньому музеєві України (НХМУ) колекцію творів укійо-е. Частина робіт, за угодою з Посольством Японії в Україні, у 1998 – 1999 роках була передана до інших українських музеїв: Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Полтавського та Севастопольського художніх музеїв.
Виставка триватиме до 26 березня з 10:00 до 18:00 (вихідні дні: понеділок-вівторок)
У рамках виставки запланована програма майстер-класів та лекцій у співпраці з Кафедрою сходознавства ім. проф. Ярослава Дашкевича Львівського національного університету ім. І. Франка та Японським клубом NIHONBU:
10 березня, 15:00
Кураторська екскурсія.
Юлія Зиновіїва – культуролог, учений секретар Національного художнього музею України, куратор виставки “Світ кабукі”. За вартістю вхідного квитка.
11 березня, 11:00, 14:00
Кураторська екскурсія.
Юлія Зиновіїва – культуролог, учений секретар Національного художнього музею України, куратор виставки “Світ кабукі”. За вартістю вхідного квитка.
12 березня, 15:00
Лекція “Японська гравюра” (виникнення мистецтва гравюри в Японії, канони та найвідоміші майстри).
Лектор – Анастасія Ворончихіна, культуролог, аспірант ЛНУ ім. І.Франка, співзасновник японського клубу NIHONBU. Вартість – 25 грн.
14 березня, 16:00
Майстер-клас з оріґамі для дорослих та дітей. Вартість – 30 грн.
18 березня, 15:00
Лекція “Японська чайна церемонія”
Лектор – Забуранна Ореста Володимирівна.
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри сходознавства ЛНУ ім. І.Франка.
Вартість: 25 грн.
25 березня, 15:00
Лекція “Традиційні театри Японії”
Лектор – Горошкевич Олена Георгіївна.
Старший викладач кафедри сходознавства ЛНУ ім. І.Франка. Вартість: 25 грн.
26 березня, 15:00
Майстер-клас з каліграфії для дітей. Вартість – 50 грн.