Семінар для підприємців «Формула компанії: Бізнес-тренди в управлінні продажами і персоналом в 2017 році»
Найбільша проблема бізнесу – ПЕРСОНАЛ і ПРОДАЖІ!
Завітайте на наш бізнес-семінар і дізнайтесь, як вирішити ці проблеми!
Семінар для підприємців “Формула компанії: Бізнес-тренди в управлінні продажами і персоналом в 2017 році” 14 березня на “Арені Львів” (з 10:00 до 17:00 год).
Новий унікальний формат практичної роботи на семінарі від 7 топових спікерів Львова та Києва.
Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена.
Реєструйтесь прямо зараз http://business.1c-
Прошу надіслати мені контактні дані людей ( ми бронюємо 3 місця ) котрі прийдуть на семінар, для внесення їх в список, у форматі : Прізвище, імя, контактний номер тел., посада, компанія, email,