У Львові проведуть міжнародну виставку «Вища освіта-2017»
У Львові 24-25 березня відбудеться V ювілейна міжнародна виставка «Вища освіта-2017». Це унікальна спеціалізована виставка українських та закордонних вищих навчальних закладів на теренах Західної України.
Інформує ZIK.
До участі у виставці запрошуються вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації.
Реєстрація триває до 13 березня. Для українських ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації оголошується конкурс. Виші, які братимуть участь в конкурсі, мають заповнити заявку встановленого зразка. За деталями слід звертатися на електронну пошту exhibitions@educenter.com.ua.
Учасники виставки матимуть змогу:
розмістити інформацію на виставковому стенді;
провести презентацію;
розмістити інформацію в електронному каталозі виставки.
Виставка працюватиме 11.00-17.00 (п’ятниця), 10.00-17.00 (субота) у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).
Цьогоріч у програмі виставки заплановано презентації навчальних закладів, програми обміну студентів та учнів, проведення майстер-класів з вивчення іноземних мов та інші заходи. Додаткова інформація на сайті.
Організаторами виставки є Міжнародний освітній центр за підтримки Львівської торгово-промислової палати, Управління освіти Львівської міської ради та Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Довідка.
Міжнародний освітній центр створений з метою інформування українських абітурієнтів про навчальні можливості за кордоном, розширення доступу до здобутків сучасної світової освіти. Ми прагнемо, щоб українська молодь отримала міжнародний освітній досвід, який успішно буде використаний для розбудови України.