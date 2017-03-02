У Львові проходитимуть змагання на призи Яни Шемякіної
02.03.2017 | Анонси
4 березня 2017 року у рідному місті Олімпійської чемпіонки Ігор ХХХ Олімпіади 2012 року Яни Шемякіної відбудуться Всеукраїнські дитячі змагання з фехтування на шпагах «Перші кроки» на призи уславленої фехтувальниці.
Інформує Lviv.tv.
Організаторами змагань виступають Львівська Академія фехтування за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, обласної федерації фехтування та під патронатом відділення НОК України у Львівській області
Змагання розпочнуться 4 березня 2017 року о 10:00 год. Урочиста церемонія відкриття відбудеться об 11:45 год
У змаганнях очікується участь майже 200 юних фехтувальників з Києва, Одеси, Харкова, Тернополя, Хмельницька, Ужгорода, Запоріжжя та Львова.
Змагання відбудуться на спортивній базі Львівського державного університету фізичної культури та спорту за адресою м. Львів, вул. М. Черемшини, 17 (манеж та фехтувальний зал).