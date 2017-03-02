У Львові відзначили кращих шахістів за результатами 2016 року
Сьогодні, 2 березня, під час проведення пленарного засідання сесії Львівської міської ради відбулося відзначення талановитих та успішних шахістів та їхніх тренерів за результатами 2016 року – чемпіонів Світу, Європи, чемпіонів України, срібних та бронзових призерів Всесвітньої шахової Олімпіади.
Про це повідомив Гал-info.
Спортсменам вручили пам’ятні відзнаки за вагомий внесок у розвиток шахового спорту та імідж м. Львова на світовій арені, а також грошову винагороду.
Також, перед нагородженням шахісти зустрілися із міським головою Львова Андрієм Садовим, де обговорили подальші плани у розвитку шахів у місті Львові.
«Ми зараз шахи впроваджуємо у школах та садках міста Львова, вчимо вчителів, вихователів, щоб вони також вміли грати у шахи. Я завжди гордий тим, що на Львівщині, в нашому краї народжується багато мудрих, талановитих людей»,- зазначив Андрій Садовий.
«Нам один з тренерів запропонував поставити рекорд України по кількості учасників по грі у шахи. При запровадженні усіх програм, які зараз є у місті Львові, з’явилася така думка, що ми повинні це зробити. Це буде поштовхом, щоб зібрати на «Арені Львів», після якоїсь події.
Це одна ідея, а ще є друга, коли минулого року ми на Чемпіонаті світу з шахів започаткували проведення масштабного шахового фестивалю «Банк Львів опен-2016». Це відкритий турнір, де ми зібрали найсильніший склад шахістів. Такого ще не робили в Україні. І ми хочемо, щоб цей турнір відбувався щорічно.
І зараз триває основна боротьба за шаховий клуб. Дуже приємно, що міський голова Львова нас підтримує і залишилися лише технічні моменти, які будуть вирішені невдовзі»,- зазначив Назар Фірман, секретар Львівської обласної шахової федерації, тренер срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року.
За вагомий внесок у розвиток спорту та іміджу міста Львова на світовій арені Подяками Львівського міського голови нагороджуються:
1. Волокітін Андрій – срібний призер Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України
2. Волокітін Олександр – тренер Срібного призера Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України
3. Криворучко Юрій – срібний призер Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України
4. Лисенко Євген – тренер Срібного призера Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України
5. Сулипа Олександр – тренер збірної України на Всесвітній шаховій Олімпіаді 2016 року
6. Олексієнко Михайло – чемпіон України з шахів 2016 року
7. Грабінський Володимир – тренер чемпіона України з шахів 2016 року
8. Букса Наталя – срібна призерка Чемпіонату України з шахів серед жінок 2016 року
9. Грабінський Володимир – тренер срібної призерки Чемпіонату України з шахів серед жінок 2016 року
10. Іванчук Василь – чемпіон світу з швидких шахів 2016 року (диплом отримує дружина)
11. Грицак Орест – тренер чемпіона світу з швидких шахів 2016 року
12. Келеберда Тимур – срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року
13. Фірман Назар – тренер срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року
А також дипломом відзначили Львівську обласну шахову федерацію, диплом отримує президент федерації Керницький Тарас.