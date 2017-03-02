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У Львові відзначили кращих шахістів за результатами 2016 року

02.03.2017 | Анонси

Сьогодні, 2 березня, під час проведення пленарного засідання сесії Львівської міської ради відбулося відзначення талановитих та успішних шахістів та їхніх тренерів за результатами 2016 року – чемпіонів Світу, Європи, чемпіонів України, срібних та бронзових призерів Всесвітньої шахової Олімпіади.

Про це повідомив Гал-info.

Спортсменам вручили пам’ятні відзнаки за вагомий внесок у розвиток шахового спорту та імідж м. Львова на світовій арені, а також грошову винагороду.

Також, перед нагородженням шахісти зустрілися із міським головою Львова Андрієм Садовим, де обговорили подальші плани у розвитку шахів у місті Львові.

«Ми зараз шахи впроваджуємо у школах та садках міста Львова, вчимо вчителів, вихователів, щоб вони також вміли грати у шахи. Я завжди гордий тим, що на Львівщині, в нашому краї народжується багато мудрих, талановитих людей»,- зазначив Андрій Садовий.

«Нам один з тренерів запропонував поставити рекорд України по кількості учасників по грі у шахи. При запровадженні усіх програм, які зараз є у місті Львові, з’явилася така думка, що ми повинні це зробити. Це буде поштовхом, щоб зібрати на «Арені Львів», після якоїсь події.

Це одна ідея, а ще є друга, коли минулого року ми на Чемпіонаті світу з шахів започаткували проведення масштабного шахового фестивалю «Банк Львів опен-2016». Це відкритий турнір, де ми зібрали найсильніший склад шахістів. Такого ще не робили в Україні. І ми хочемо, щоб цей турнір відбувався щорічно.

І зараз триває основна боротьба за шаховий клуб. Дуже приємно, що міський голова Львова нас підтримує і залишилися лише технічні моменти, які будуть вирішені невдовзі»,- зазначив Назар Фірман, секретар Львівської обласної шахової федерації, тренер срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року.

За вагомий внесок у розвиток спорту та іміджу міста Львова на світовій арені Подяками Львівського міського голови нагороджуються:

1.      Волокітін Андрій – срібний призер Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України

2.      Волокітін Олександр – тренер Срібного призера Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України

3.      Криворучко Юрій – срібний призер Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України

4.      Лисенко Євген –  тренер Срібного призера Всесвітньої шахової Олімпіади 2016 року у складі чоловічої збірної України

5.      Сулипа Олександр – тренер збірної України на Всесвітній шаховій Олімпіаді 2016 року

6.      Олексієнко Михайло – чемпіон України з шахів 2016 року

7.      Грабінський Володимир – тренер чемпіона України з шахів 2016 року

8.      Букса Наталя – срібна призерка Чемпіонату України з шахів серед жінок 2016 року

9.      Грабінський Володимир – тренер срібної призерки Чемпіонату України з шахів серед жінок 2016 року

10.    Іванчук Василь – чемпіон світу з швидких шахів 2016 року (диплом отримує дружина)

11.    Грицак Орест – тренер чемпіона світу з швидких шахів 2016 року

12.    Келеберда Тимур – срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року

13.    Фірман Назар – тренер срібний призер чемпіонату Європи з швидких шахів серед юнаків та дівчат 2016 року

А також  дипломом відзначили Львівську обласну шахову федерацію, диплом отримує президент федерації Керницький Тарас.

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