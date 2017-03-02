Гройсман терміново вилітає на Львівщину
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман скасував заплановані на сьогодні заходи і вилітає до Львівської області, де стався вибух на шахті у с. Глухів Сокальського району.
Про це повідомляє Львiвська Газета.
Разом із прем’єр-міністром у Львівську області вилітають міністр енергетики України Ігор Насалик, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обрушилася гірська порода.
За даними ДСНС, 8 гірників загинули, ще шістьох із травмами підняли на поверхню. Доля 24 гірників досі невідома.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.
У Сокальський район виїхав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Потерпілих доставляють у Червоноградську міську лікарню. Гірників із важкими травмами госпіталізовуватимуть до медзакладів Львова.