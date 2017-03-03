Міжнародний проект «Класика і джаз»
11 березня у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт дуету В’ячеслава Новікова (фортепіано, Фінляндія) та Максима Гладецького (контрабас, Україна). Концерт поєднає класичну та джазову музику.
У першому відділенні В’ячеслав Новіков виконає класичні твори:
- Бетховен. Соната до мінор (Патетична),
- Ф.Шуберт 4 експромту оп. 99 (до мінор, Мі бемоль мажор, Соль бемоль мажор та ля бемоль мінор).
Друге відділення стане джазовою частиною концерту, до піаніста приєднається контрабас- Максим Гладецький.
11 березня.
Львівська обласна філармонія (вул. Чайковського, 7)
Початок о 19:00
В’ячеслав Новіков (Фінляндія) – фортепіано
Максим Гладецький (Україна) – контрабас
В’ячеслав Новіков – піаніст, закінчив Київську консерваторію у Всеволода Топіліна. З 1974-1990 року – соліст Київської філармонії. Відвідав з гастролями практично всі міста колишнього Радянського Союзу. З 1989 року живе і працює у Фінляндії. З 1992-1998 рр. викладав в Музичній академії ім. Я. Сібеліуса. З 1998 року регулярно викладає в Естонській академії музики і театру. Відомий фінський критик Сеппо Хейкінхеймо в газеті Helsingin Sanomat написав: «Новіков належить до еліти мислячих піаністів».
В’ячеслав Новіков виступає як з сольними концертами, так і з камерними в країнах Європи, Японії, Південної Кореї, Бразилії, Росії та Україні. Співпрацював з відомими диригентами, такими як Юкка-Пекка Сарасте, Неємія Ярви, Андрес Мустонен, Юрій Альперт.
В’ячеслав Новіков Лауреат державної премії за внесок і розвиток фінської культури (2012).
Максим Гладецький – контрабасист, композитор, бендлідер. Закінчив джазовий факультет Кишинівської державної консерваторії по класу контрабаса. Під час навчання грав в консерваторському колективі Сергія Проскуріна, з яким брав участь у фестивалях.
У 1991-му створює власне тріо, з 1993 – учасник групи Юрія Шепети. Максим Гладецький грав у великій кількості проектів, а його інструмент можна почути на багатьох альбомах.
Він став один з засновників вінницького джазового фестивалю.