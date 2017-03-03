У Музеї етнографії у Львові – виставка плакатів Альфонса Мухи та інших митців
В Музеї етнографії та художнього промислу у Львові експонують відреставрований унікальний плакат Альфонса Мухи «Глибоке вшанування від Нестле» та інші його плакати, а також роботи митців тієї ж епохи. Львівський музей етнографії має 28 творів Альфонса Мухи – єдину колекцію цього художника в Україні. Зокрема, плакат «Глибоке вшанування від Нестле» музей отримав у спадок від Львівського промислового музею, який був у тому ж приміщенні раніше.
Інформує ZIK.
Куратор виставки, провідний зберігач фонду плакату і графіки Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України Мар’яна Сеньків розповіла, що плакат Альфонса Мухи «Глибоке вшанування від Нестле» розміром 3 на 2 метри відреставрували ще в серпні минулого року коштом швейцарської компанія «Нестле», яка й замовляла цей плакат митцю 120 років тому.
На ньому у центрі на тлі індустріального пейзажу зображено постать жінки з вінком із зеленого листя на голові та золотою короною в руках. Нижче − у круглих медальйонах три погрудні портрети королеви Вікторії у різному віці. З боків угорі – зображення лева «як одного з найстрашніших символів сили, мужності та великодушності», та єдинорога, образ якого свідчив про духовне багатство, яке протистоїть силам темряви.
Виставка триватиме до 1 квітня. Окрім плакатів Альфонса Мухи, можна оглянути і роботи Адольфа Вілетта, Пйотра Стахевича, Жюля Шере, Е. Аржона та інших.
Довідка.
Альфонс Муха – видатний художник зі світовим іменем, чех за походженням, яскравий представник стилю «сецесії». Він займався не лише графікою та живописом, але й скульптурою, дизайном та ювелірною справою. Проте найяскравіше художник розкрився у плакатному мистецтві.
Альфонс Марія Муха народився 24 липня 1860 р. у невеликому старовинному містечку Іванчіце в Південній Моравії. З’явившись на світ у XIX ст., він до кінця свого життя був виразником цього століття у поглядах і у творчості. Саме тому йому вдалося накласти відбиток на стиль своєї епохи, який ще при його житті називали «стилем Мухи». Найбільший успіх та визнання приходять до художника в кінці 1894 р. у Франції, коли він знайомиться з видатною актрисою, зіркою французької сцени Сарою Бернар і отримує замовлення на виконання рекламних плакатів до спектаклів за її участю. Наступні роки були надзвичайно продуктивними. Крім плакатів, А. Муха проектує настінні панно, біжутерію, елементи оздоблення інтер’єрів, архітектуру – проект фантастичного «павільйону людини» для паризької Всесвітньої виставки 1900 року, видає два альбоми орнаментальних рисунків (1902 та 1905 рр.), виготовляє перші чехословацькі поштові марки, банкноти, державний герб, творить свою «Слов’янську Епопею», яка складається з 20 полотен і яку автор у 1928 р. під час урочистої церемонії у Празі офіційно передав чеському народові.
Із початком окупації Чехословаччини фашистами художника як автора «Слов’янської Епопеї» заарештувало гестапо. І хоча невдовзі його відпустили, здоров’я було підірване. 14 липня 1939 р. Альфонс Муха помер і був похований у Празі на Вишеградському цвинтарі.
У збірці фонду плакату і графіки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України зберігається 28 найкращих літографічних творів А. Мухи. Більшість із них вийшла у світ впродовж 1894 – 1901 рр. – у період розквіту творчості художника як майстра плакатного мистецтва. Саме в цей час створені вісім відомих театральних плакатів: «Жісмонда», «Коханці», «Дама з камеліями», «Лорензаччо», «Самаритянка», «Медея», «Тоска», «Гамлет». Чималу групу становлять плакати, присвячені мистецьким акціям, та рекламно-комерційні плакати, виконані художником упродовж паризького періоду його життя. До музейної збірки належать також три плакати з виразним національним колоритом, створені у 1911 – 1912 рр. після повернення художника на батьківщину: «Принцеса Гіацинта», «Хорове товариство моравських вчителів», «6-й загальний з’їзд чеських Соколів».
Твори Альфонса Мухи із музейної збірки виставлялись у Львові у 1897 та у 1900 рр. і мали у місті величезний резонанс. Не меншим успіхом вони користуються у шанувальників творчості художника і в наш час. У 1989 р. вперше після великої перерви в Музеї етнографії та художнього промислу пройшла виставка плакатів А. Мухи, згодом їх побачив Краків, Київ, Севастополь, Луцьк. У 2005 – 2006 рр. ця колекція з великим успіхом виставлялась у музеях Польщі. 2010 р. – Львів, Музей етнографії та художнього промислу, 2016 р. – Київ, Мистецький Арсенал. І сьогодні відвідувачі цієї виставки мають нагоду побачити знову у стінах нашого Музею справжню перлину музейної збірки – плакати видатного митця сецесії та великого чеха Альфонса Мухи.