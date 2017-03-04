14 березня «Арені Львів» відбудеться семінар для підприємців (пресс-реліз)
14 березня на ДП «Арена Львів» відбудеться безкоштовний семінар для підприємців – «Формула компанії: бізнес-тренди в управлінні продажами і персоналом у 2017 році».
Це 5 годин практики в абсолютно новому форматі: доповіді, майстер-класи та мітінг поїнти у перервах.
На семінарі підприємці дізнаються про:
-15 інструментів для контролю і збільшення продажів;
- ключові принципи створення ефективних команд;
- 5 обов’язкових показників бізнесу, які потрібно знати;
- особливості роботи із віддаленими працівниками;
- як правильно організувати роботу керівника і його команди;
- як правильно делегувати завдання співробітникам.
Новий унікальний формат практичної роботи за участі 7-ти топових спікерів зі Львова та Києва, серед яких :
- Дмитро Суслов – 1С-Бітрікс, директор українського офісу тема доповіді : «Стійке лідерство або боротьба за виживання? 5 трендів управління бізнесом, що дають конкурентну перевагу прямо зараз»;
- Мар’яна Івашина – «Галичфарм» (корпорація «Артеріум»), керівник служби навчання
та розвитку персоналу, тренер тема доповіді : «Система управління персоналом на підприємстві»;
- Оксана Долгова – BogushTime, експерт з тайм-менеджменту
тема доповіді : «Тайм-менеджмент керівника: як встигнути все (практика)»
Наші експерти на практиці покажуть :
- як працюють технічні новинки (розпізнавання обличчя в Face-трекер, візит-трекер),
- нададуть демо-версії нашого програмного забезпечення під підприємницький бізнес,
- влаштують майстер-клас з підбору персоналу і тайм-менеджменту.
Участь у семінарі безкоштовна, реєструйтеся за посиланням :
http://business.1c-bitrix.ua/spring2017/lviv/utm_source=reklama&utm_campaign=seminar&utm_medium=zmi&utm_content=14.03.2017
За додатковою інформацією звертайтесь за тел:0971577283 Дудич Оксана