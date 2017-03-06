П’ятеро львів’ян змагатимуться на Євро-2017 з кульової стрільби
Завтра, 6 березня, в словенському місті Марибор стартує європейська першість зі стрільби з пневматичної зброї 2017 року.
Про це інформує ZIK.
За медалі Чемпіонату Європи боротимуться 577 спортсменів із 46 країн Старого Світу, пише офіційний сайт ЛОДА.
Українська заявка нараховує 34 спортсмена (дорослі та юніори), з поміж яких і п’ятеро вихованців школи кульової стрільби Львівщини: Павло Коростильов, Юлія Коростильова, Ігор Кизима, Анастасія Колодяжна, Поліна Конарєва.
Додамо, що континентальний форум у Мариборі триватиме до неділі, 12 березня.
Склад збірної України
Чоловіки: Андрій Колесніков, Віктор Банкін, Єгор Чирва, Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олег Омельчук, Олег Царьков.
Жінки: Галина Абраменко, Наталія Кальниш, Юлія Коростильова, Олена Костевич, Оксана Ковальчук, Світлана Огер, Вікторія Рибовалова, Людмила Василюк, Марія Войцехівська.
Юніори: Максим Бабушок, Данило Даниленко, Ігор Кізима, Олександр Колохов, Кирило Козюк, Павло Крепостняк, Богдан Кириленко, Дмитро Омельяненко, Олександр Самострол.
Юніорки: Анна Ільїна, Анастасія Колодяжна, Поліна Конарєва, Владислава Коваль, Дар’я Рожнятовська, Вікторія Стецюра, Вікторія Сухорукова, Юлія Тимошко, Олена Якушева.