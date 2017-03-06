Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

У Львові обговорять облаштування Великоднього ярмарку

06.03.2017 | Анонси

Завтра, 7 березня, відбудеться обговорення проекту облаштування Великоднього ярмарку.

Повідомив Гал-info.

Цього року Великодній ярмарок у Львові працюватиме з 7 квітня до 15 травня на просп. Свободи (перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької).

З цієї нагоди, 7 березня о 11.00 за адресою пл. Ринок,1 (мала сесійна зала, каб. 230) відбудеться презентація проекту облаштування Великоднього ярмарку. До участі в обговорені запрошують усіх.

Подібні записи