У Львові обговорять облаштування Великоднього ярмарку
06.03.2017 | Анонси
Завтра, 7 березня, відбудеться обговорення проекту облаштування Великоднього ярмарку.
Повідомив Гал-info.
Цього року Великодній ярмарок у Львові працюватиме з 7 квітня до 15 травня на просп. Свободи (перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької).
З цієї нагоди, 7 березня о 11.00 за адресою пл. Ринок,1 (мала сесійна зала, каб. 230) відбудеться презентація проекту облаштування Великоднього ярмарку. До участі в обговорені запрошують усіх.