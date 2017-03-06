30 березня відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″
06.03.2017 | Анонси
30 березня відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″. Місце проведення “Glory Cafe” за адресою пл. Міцкевича, 1 0 17:00.
Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:
вік від 16 до 24 років
зріст від 1,70
сімейний стан – неодружена
Зовнішній вигляд: кастинговий (мінімальний) макіяж, одяг, який дає можливість розгледіти фігуру, взуття на підборах.
Кожна дівчина, конкурсантка індивідуальна, але конкурс краси вимагає не тільки красивої зовнішності, куди важливішими є внутрішні якості, освіченість, чітка життєва позиція та харизма.
Довідка за телефоном : +3 (068) 50 94 114.