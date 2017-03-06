AIESEC у Львові запрошує до участі у програмі «Host Family»
Міжнародна молодіжна організація AIESEC у Львові запрошує до участі у програмі «Host Family», прийнявши у себе вдома волонтера з будь-якої країни світу. Участь у програмі – це чудова можливість попрактикувати англійську мову, показати справжню українську гостинність та пізнати іншу культуру просто у себе вдома, зазначають організатори.
Інформує Гал-info
Разом із програмою «Приймаюча сім’я» є змога прийняти у себе вдома волонтера із будь-якої країни світу, який братиме участь у соціальному проекті «Language School» у Львові з 24 квітня по 4 червня. Водночас, це чудова можливість попрактикувати англійську, показати справжню українську гостинність та дізнатись багато нового про традиції іншої країни.
«Перш за все, це незабутні емоції та нові знайомства, декілька тижнів проведених з людиною із цілком іншою культурою, з іншим світобаченням та бажанням відкривати нове, вихід із зони комфорту і, без сумніву, весело проведений разом час. Все, що потрібно для комфортного перебування волонтера – це спальне місце та можливість для гігієни», – зазначають організатори.
Волонтери AIESEC – це учасники міжнародних волонтерських стажувань «Global Volunteer», які приїжджають в Україну для роботи над різноманітними соціальними проектами. Цього разу – над проектом «Language School» для підтримки 4 Цілі Сталого Розвитку ООН.