У Львові відбувся семінар для прокурорів
У прокуратурі Львівської області проведено семінар з питань організації участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Про це повідомила Гал-info.
Вказаний навчально-методичний захід організовано Генеральною прокуратурою України. Участь у семінарі приймали керівники підрозділів, які проводять діяльність у сфері запобігання та протидії корупції у прокуратурах Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської областей, військової прокуратури Західного регіону України, а також судді першої та апеляційної інстанції, науковці та адвокати.
Метою вказаного семінарського заняття є підготовка працівників прокуратури до участі у судових засідання де розглядатимуться справи пов’язані з адміністративними правопорушеннями, пов’язані з корупцією. Крім того учасники обговорили проблемні питання, які виникають при розгляді таких справ у судах. Зазначимо, що даний захід проведено у вигляді інтерактивного навчання, тобто фактичного відтворення судових засідань.
Учасники навчально-методичного семінару відзначили, що проведення таких навчань дають можливість отримати нові необхідні навички, поділитися досвідом, що в свою чергу сприятиме ефективнішій роботі на даному напрямі.