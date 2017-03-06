Японія перенесла до Львова «Світ кабукі»
Це вже втретє посольство Японії в Україні відкриває у Національному музеї у Львові свій проект. Після експозицій японських ляльок та світлин цього разу йдеться про виставку «Японська гравюра укійо-е «Світ кабукі», присвячену одному з унікальних явищ світового мистецтва. Явище, що вплинуло не лише на формування культури Японії, а й на історію культури світу в цілому.
Інформує Львiвська Газета.
Зокрема, як наголосив на відкритті виставки надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Сумі Шігекі, гравюрою укійо-е дуже захоплювалися французькі імпресіоністи. Приміром, Ван Гог та Мане чимало намагалися повторити у своїй творчості. Та й загалом Європа кілька десятиліть переживала спалах зацікавлення японським мистецтвом.
У рамках виставки йдеться про близько сотню робіт найвпливовішої школи японської графіки ХІХ століття – школу Утагава, митці якої багато творили у жанрі якуся-е – тобто зображення акторів театру кабукі. Ми у Львові навряд чи коли мали нагоду приймати у себе справжній театр кабукі, де п’єса, як правило, слугує для демонстрації акторського таланту. Але зате сьогодні завдяки представленим гравюрам та супровідним текстам можемо довідатися і про особливості цього театру, і про окремих видатних японських акторів , і про окремих митців. І часом ці супровідні тексти не менш цікаві, ніж графічні твори.
Так, останній великий майстер укійо-е Утагава Кунійосі і один із найталановитіших авторів образів акторів театру кабукі залишив нащадкам образ Бандо Мітсугоро ІІІ прекрасного танцівника, що міг блискавично перевтілитися в будь-який образ, і одного з найвидатніших акторів, що був відомий не лише завдяки таланту. А також через своє суперництво з іншим актором Накамурою Утаемоном ІІІ. Про запеклі вуличні бійки між прихильниками обох зірок сцени чимало писали тогочасні хроніки. Чи образ найпопулярнішого актора театру кабукі ХІХ століття, що спеціалізувався на виконанні чоловічих ролей Ітікави Ебідзо. Цей актор уперше вийшов на сцену ще в чотирирічному віці, але в розквіт сценічної кар’Єри був висланий тодішнім правителем з міста зі звинуваченнями у надмірності та марнотратстві 6на сцені. Річ у тім, що актор використовував на сцені не муляжі, а справжні обладунки та предмети розкоші аристократії. Що цікаво, надмірності Ітікава Ебідзо любив і в буденному житті, зокрема, пишноту та екстравагантність, мав двох дружин і трьох наложниць.
Але переповідати все побачене – марна справа. Треба йти і дивитися самостійно. Тим більше, що виставка не затримається у Львові надовго: її можна буде оглянути тільки до 26 березня.
Що важливо, ця виставка є першою яскравою подією у нашому місті на відзначення оголошеного президентом України року Японії в нашій державі. А також приурочена 25-річчю дипломатичних відносин між Японією та Україною. Як і те, що в рамках виставки ( яку уже незабаром у просторі міста продовжать інші цікаві японсько-українські події) відбудеться низка лекцій та майстер-класів.