У Львові стартувала благодійна акція «Наповни Великодній кошик»
На початку березня у Львові стартувала акція «Наповни Великодній кошик», мета якої – допомогти дітям-сиротам відсвяткувати Великдень.Такий захід відбувається уже втретє. Минулого року силами волонтерів вдалось допомогти двом сотням дітей з кількох міст України.
Інформує Дивись.info.
«Ми започаткували цю акцію ще два роки тому. Тоді вона мала великий успіх і нам вдалося наповнити великодні кошики не для одного сиротинця, а одразу для декількох. Минулого року до нашої акції долучились ще два міста – Івано-Франківськ та Рівне. Сподіваємось, що цього року до нас приєднаються небайдужі громадяни інших міст, і ми забезпечимо діток продуктами на Великдень», – розповіла організатор акції Ліліана Бутрій.
Довідка:
Минулих років до акції «Наповни великодній кошик» долучились такі компанії: Blackthorn Vision, Optigra Software, Sombra inc, «Шипшина», Добрий хліб, СК «Універсальна», Пансіонат «Славський», співаки Павло Табаков, Піккардійська терція, Наталка Карпа, футбольний клуб «Карпати» Львів та Фан-клубу СК «Енергія» Львів «GREEN FAMILY».