У школах Львова стартували показові навчання з цивільного захисту
Вже традиційно, весною для маленьких мешканців у кожному районі міста відбуваються заходи з попередження і реагування на надзвичайні ситуації – показові «Дні цивільного захисту» із залученням техніки МНС та особового складу районних відділів Львова ГУ МНС України.
Інформує Lviv.tv.
Під час «Днів цивільного захисту» педагогічним колективам і дітям розповідають про те, як надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, виживати у дикій природі та виготовляти маскувальні сітки. Також – проводять показову евакуацію зі шкіл під час навчальних пожеж, замінування та інших можливих надзвичайних ситуацій із залученням спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Передбачені також змагання з елементами цивільного захисту.
«Дні цивільного захисту» відбуватимуться у таких середніх загальноосвітніх школах Львова (початок – о 9:00 год.):
– 14 березня у Класичній гімназії при ЛНУ ім. І.Франка (вул. Порохова, 3, Франківський район);
– 16 березня у Львівській загальноосвітній школі № 82 (вул. Шафарика, 13, Личаківський район);
– 23 березня у навчально-виховному комплексі «Сихівська» (вул. Хоткевича, 48, Сихівський район);
– 23 березня у середній загальноосвітній школі № 23 (вул. Варшавська, 126, Шевченківський район);
– 30 березня у Львівській українській гуманітарній гімназії ім. О.Степанівни вул. О.Степанівни, 13 (Залізничний район).
У середній загальноосвітній школі № 34 ім. М.Шашкевича (вул. Замкнена, 8, Галицький район) такий захід уже відбувся 2 березня.
Школярі під час заходу мають змогу не тільки подивитися на практичні дії рятувальників, які ліквідовуватимуть умовні пожежі, рятують людей з приміщень навчальних закладів тощо, а й безпосередньо можуть поспілкуватися з рятувальниками та побачити професійну пожежно-рятувальну техніку.
«Стало доброю традицією, що спільно з управлінням освіти Львівської міської ради, Головним управлінням ДСНС, районними адміністраціями щорічно проводяться «Дні цивільного захисту» у навчальних закладах міста. Вони популяризують безпечний спосіб життя серед наших дітей і підлітків, підвищують рівень їх практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.
Потрібно, щоб вихователі доводили до дітей правила цивільної безпеки дитячою мовою, тобто в ролі ігор та забав. Так діти навчаться правильно переходити вулиці, знатимуть, як поводитись у випадку пожежі та в інших небезпечних для життя ситуаціях», – зазначає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.
Зазначимо, що показові «Дні цивільного захисту» для керівників середніх загальноосвітніх шкіл у районах міста Львова проводять відповідно до «Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2017 рік».