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Авіакомпанія Ryanair з березня відкриє рейси до Львова

09.03.2017 | Анонси

В Україні планує розпочати роботу найбільший європейський авіаперевізник Ryanair.

Про це повідомляє Варіанти.

Як заявив ще 7 березня міністр інфраструктури Володимир Омелян, один з найбільших лоукостів Європи з 15 березня планує оголосити про початок своєї роботи в Україні, пропонуючи польоти з Києва та Львова.

“15 березня у нас буде спільна прес-конференція з одним із найбільших європейських лоукостів, який оголосить про свій намір зайти на український ринок. Я сподіваюся, що 15 березня це буде і в Києві, і у Львові”, – наголосив Володимир Омелян.

За його словами, у березні компанія проінформує про маршрути, про своє бачення ринку та про потенційні напрями подальшого співробітництва.

Зазначимо, аваіаперевізник Ryanair ще у лютому цього року повідомляв про можливість оголосити плани польотів до України, а у грудні минулого року Міністерство інфраструктури України підтвердило ведення переговорів аеропортів Києва та Львова з Ryanair про польоти до України.

Нагадаємо, у липні 2016 року Ryanair погодився на польоти до аеропортів України, однак лише за умови “відкритого неба”.

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