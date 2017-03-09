Авіакомпанія Ryanair з березня відкриє рейси до Львова
В Україні планує розпочати роботу найбільший європейський авіаперевізник Ryanair.
Про це повідомляє Варіанти.
Як заявив ще 7 березня міністр інфраструктури Володимир Омелян, один з найбільших лоукостів Європи з 15 березня планує оголосити про початок своєї роботи в Україні, пропонуючи польоти з Києва та Львова.
“15 березня у нас буде спільна прес-конференція з одним із найбільших європейських лоукостів, який оголосить про свій намір зайти на український ринок. Я сподіваюся, що 15 березня це буде і в Києві, і у Львові”, – наголосив Володимир Омелян.
За його словами, у березні компанія проінформує про маршрути, про своє бачення ринку та про потенційні напрями подальшого співробітництва.
Зазначимо, аваіаперевізник Ryanair ще у лютому цього року повідомляв про можливість оголосити плани польотів до України, а у грудні минулого року Міністерство інфраструктури України підтвердило ведення переговорів аеропортів Києва та Львова з Ryanair про польоти до України.
Нагадаємо, у липні 2016 року Ryanair погодився на польоти до аеропортів України, однак лише за умови “відкритого неба”.