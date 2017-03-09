У Львові відбудеться безоплатний бізнес-семінар для підприємців за участі ТОП-експертів
14 березня у Львові відбудеться безоплатний семінар «Формула компанії» для підприємців за участю топових спеціалістів країни.
Інформує Гал-info.
Усього за 5 годин учасники дізнаються, як стати успішним керівником, про нові інструменти у роботі з командою, а також про найсучасніші онлайн-технології для контролю і збільшенню продажів від таких компаній, як-от, «Галичфарм», BogushTime, «1С-Бітрікс», Ауспекс, TemplateMonster, Громадська школа бізнесу, Тренінговий центр «Вибір».
Семінар безоплатний, але потрібна попередня реєстрація!
Під час заходу власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери та інші учасники зможуть отримати безкоштовні консультації та поради, обговорити найактуальніші проблеми бізнесу на мітинг-поїнтах, а також ознайомитися із сучасними технологіями на стенді для вдосконалення власної справи.
Після семінару учасники отримають:
- 15 інструментів для контролю і збільшення продажів;
- ключові принципи створення ефективних команд, щоб забезпечити стабільність та зростання бізнесу;
- 5 обов’язкових показників у продажах, які потрібно знати;
- алгоритм роботи із віддаленими працівниками для розвитку потенціалу компанії;
- розгорнуті відповіді для правильної організації роботу керівника і його команди.
Семінар безоплатний, але потрібна попередня реєстрація!
Початок: 10:00.
Адреса: Конференц-зал «Арена Львів», м. Львів, вул. Стрийська, 199.