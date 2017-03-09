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У Львові відбудеться безоплатний бізнес-семінар для підприємців за участі ТОП-експертів

09.03.2017 | Анонси

14 березня у Львові відбудеться безоплатний семінар «Формула компанії» для підприємців за участю топових спеціалістів країни.

Інформує Гал-info.

Усього за 5 годин учасники дізнаються, як стати успішним керівником, про нові інструменти у роботі з командою, а також про найсучасніші онлайн-технології для контролю і збільшенню продажів від таких компаній, як-от, «Галичфарм», BogushTime, «1С-Бітрікс», Ауспекс, TemplateMonster, Громадська школа бізнесу, Тренінговий центр «Вибір».

Семінар безоплатний, але потрібна попередня реєстрація!

Під час заходу власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери та інші учасники зможуть отримати безкоштовні консультації та поради, обговорити найактуальніші проблеми бізнесу на мітинг-поїнтах, а також ознайомитися із сучасними технологіями на стенді для вдосконалення власної справи.

Після семінару учасники отримають:

- 15 інструментів для контролю і збільшення продажів;

- ключові принципи створення ефективних команд, щоб  забезпечити стабільність та зростання бізнесу;

- 5 обов’язкових показників у продажах, які потрібно знати;

- алгоритм роботи із віддаленими працівниками для розвитку потенціалу компанії;

- розгорнуті відповіді для правильної організації роботу керівника і його команди.

Семінар безоплатний, але потрібна попередня реєстрація!

Початок: 10:00.

Адреса: Конференц-зал «Арена Львів», м. Львів, вул. Стрийська, 199.

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