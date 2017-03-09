Завтра під стінами Ратуші відбудеться масштабна акція
09.03.2017 | Анонси
Львів’ян та гостей міста запрошують на спільне виконання гімну України. Урочисте дійство пройде на площі Ринок.
Повідомляє Дивись.info.
Початок – о 13.30. Вхід – вільний. Присутні заспівають композицію «Ще не вмерла Україна!» з нагоди Дня першого публічного виконання Державного гімну України.
«Долучитися до святкового виконання гімну може будь-хто охочий», – додають у прес-службі Львівської міської ради.
До слова, така акція відбудеться у Львові вже вп’яте.