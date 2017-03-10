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Поліцейські Львова відкривають велосезон-2017

10.03.2017 | Новини

11 березня у Львові пройде акція, спрямована на популяризацію велоруху в місті. 

Інформує Справжня Варта – Львів.

Перш за все, організатори розраховують на активну участь підлітків, але приєднатися можуть усі охочі любителі погасати на велосипеді.

Захід пройде у чотирьох місцях

  • 12:00 - на Сихові, на площі біля Церкви Пресвятої Богородиці,
  • 12:00 – у Центрі, на площі біля пам’ятника Іванові Франку,
  • 14:00 — на вул. Симоненка, 6 біля гімназії,
  • 14:00 – на вул. Вахняника, 29 на Погулянці.

За словами головного шкільного офіцера патрульної поліції Львова Тетяни Капись, правоохоронці таким чином збираються посприяти розвитку велосипедного руху в місті та
надати кілька порад із безпечної їзди на двоколісному другові, як для дітей, так і для батьків.

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