Поліцейські Львова відкривають велосезон-2017
10.03.2017 | Новини
11 березня у Львові пройде акція, спрямована на популяризацію велоруху в місті.
Інформує Справжня Варта – Львів.
Перш за все, організатори розраховують на активну участь підлітків, але приєднатися можуть усі охочі любителі погасати на велосипеді.
Захід пройде у чотирьох місцях
- 12:00 - на Сихові, на площі біля Церкви Пресвятої Богородиці,
- 12:00 – у Центрі, на площі біля пам’ятника Іванові Франку,
- 14:00 — на вул. Симоненка, 6 біля гімназії,
- 14:00 – на вул. Вахняника, 29 на Погулянці.
За словами головного шкільного офіцера патрульної поліції Львова Тетяни Капись, правоохоронці таким чином збираються посприяти розвитку велосипедного руху в місті та
надати кілька порад із безпечної їзди на двоколісному другові, як для дітей, так і для батьків.