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У Львові виділили 77 мільйонів на ремонти доріг

10.03.2017 | Анонси

ЛКП «Львівавтодор», що займається ремонтами та реконструкціями дорожнього покриття, виділили майже 77 млн грн. Про це йдеться у розпорядженні «Про фінансування об’єктів з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» міського голови Львова за 10 березня 2017 року.

Інформує  Львівського порталу.

Мова йде про виділення департаменту ЖГК Львова близько 116 мільйонів гривень, з яких  ЛКП “Львівавтодор“ – 76 902 795,07 грн. Ще близько 12 млн отримало ЛКП «Рембуд».

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