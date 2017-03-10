У Львові виділили 77 мільйонів на ремонти доріг
10.03.2017 | Анонси
ЛКП «Львівавтодор», що займається ремонтами та реконструкціями дорожнього покриття, виділили майже 77 млн грн. Про це йдеться у розпорядженні «Про фінансування об’єктів з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» міського голови Львова за 10 березня 2017 року.
Інформує Львівського порталу.
Мова йде про виділення департаменту ЖГК Львова близько 116 мільйонів гривень, з яких ЛКП “Львівавтодор“ – 76 902 795,07 грн. Ще близько 12 млн отримало ЛКП «Рембуд».