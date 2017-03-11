Польський авіаперевізник LOT збільшить кількість рейсів до Львова
Авіакомпанія LOT повідомила про відкриття нових рейсів з Варшави в Дніпро, Івано-Франківськ, Рівне та Вінницю.
Інформує Польське радіо.
За словами президента LOT Рафала Мілчарского, зараз завантаження пасажирських крісел на перельотах з України становить понад 80%. Тому компанія планує не тільки відкрити нові маршрути, а й збільшити частоту існуючих рейсів з Варшави до Києва та Львова – з двох до трьох на день.
Крім того, Варшава є для українців одним з найбільш популярних пунктів для транзиту. Наприклад, на рейсах з Одеси 70% пасажирів LOT після пересадки в Варшаві продовжують переліт далі. На рейсах зі Львова та Харкова частка транзиту становить 60%, а з Києва – близько 50%. Найчастіше українці літають через польську столицю в Торонто, Нью-Йорк, Лондон, Амстердам, Брюссель, Копенгаген і Гамбург.