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Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 »

11.03.2017 | Анонси

30 березня о 17:00 відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″ за адресою площа Міцкевича, 1 “Glory Cafe”.

Шановні красуні нашого міста! Не пропустіть свій шанс отримати головну корону нашого міста!

Заповняй анкету на сайті: http://misslviv.com.ua/anketa 

Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:

 вік від 16 до 24 років

 зріст від 1,70

 сімейний стан – неодружена 
Зовнішній вигляд:

 кастинговий (мінімальний) макіяж
одяг, який дає можливість розгледіти фігуру
взуття на підборах
Коли? 30 березня, 17:00
Де?“Glory Cafe” пл.Міцкевича,1 
СТАНЬ ОДНІЄЮ З НАС !  #ЯМісЛьвів2017#МісЛьвів2017 #MissLviv

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