Кастинг конкурсу краси «Міс Львів 2017 »
11.03.2017 | Анонси
30 березня о 17:00 відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″ за адресою площа Міцкевича, 1 “Glory Cafe”.
Шановні красуні нашого міста! Не пропустіть свій шанс отримати головну корону нашого міста!
Заповняй анкету на сайті: http://misslviv.com.ua/anketa
Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:
вік від 16 до 24 років
зріст від 1,70
сімейний стан – неодружена
Зовнішній вигляд:
кастинговий (мінімальний) макіяж
одяг, який дає можливість розгледіти фігуру
взуття на підборах
Коли? 30 березня, 17:00
Де?“Glory Cafe” пл.Міцкевича,1
СТАНЬ ОДНІЄЮ З НАС ! #ЯМісЛьвів2017#МісЛьвів2017 #MissLviv