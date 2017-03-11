Гурт «Гич Оркестр» влаштує концерт у Львові
11.03.2017 | Анонси
Нову, третю, платівку презентує у суботу, 11 березня, гурт «Гич Оркестр».
Про пише Ukraine Art News.
Концерт музиканти влаштують у клубі «FESTrepublic». У переліку – пісні різних народів, які століття тому Іван Франко, знавець 14 мов, переклав на українську. Серед них навіть китайська народна – «Дівчина воячка», а також німецькі, іспанські
«Уся амплітуда від делікатного до екстравагантного – як ми любимо. Це буде гарна нагода і потішитись, і подумати. Застановитись над речами, які ми не знали у Франкові, які ми не знали один в одному», – розповів музикант колективу Остап Костюк.