Польща призначила нового Генконсула у Львові
Комісія зв’язків з поляками за кордоном Cейму Польщі одноголосно обралa кандидатуру Рафала Вольського на посаду Генерального консула РП у Львові. Заступник міністра закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак підкреслив, що Вольський має дуже добру практичну підготовку, досвід роботи та навички, тому рекомендує його на посаду Генерального консула РП у Львові.
Про це інформує «Kurier Galicyjski».
«Львів – це особливе місце для кожного поляка. Це дуже важливе місце і для сучасної України. Другий після Києва інтелектуальний і політичний центр нашого безпосереднього, найбільшого східного сусіда. Місто, яке є дуже важливим центром, де живе багато представників польської меншини», – зазначив новопризначений генконсул.
Серед пріоритетів своїх дій Вольський назвав «правильне представництво інтересів польської держави» в регіоні, розташованому поблизу кордону, у сенсі економічного розвитку, культури та безпеки. Він додав, що хотів би підтримувати і використовувати хороші контакти з місцевими організаціями, щоб підтримати польську економічну присутність в консульському окрузі і стимулювати контакти в рамках транскордонного та регіонального співробітництва.
«Ще одним пріоритетом, на мою думку, є зміцнення позитивного бачення Польщі та її консульських служб в Україні», – сказав Рафал Вольський.
Рафал Вольський народився в 1968 році в Плешеві, є магістром історії, закінчив Варшавський університет. Володіє німецькою, російською, українською та англійською. В 2006 році працював як радник, керівник економічного відділу в Генеральному консульстві РП у Мюнхені. Починаючи з 2010 року, працює в польському посольстві в Києві.
Переклад з польської Андрій Павлишин, ІА ZIK Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/03/13/polshcha_pryznachyla_novogo_genkonsula_u_lvovi_1059233