На зарплату бюджетникам спрямували понад 40 млн грн
13.03.2017 | Новини
Минулого тижня з обласного бюджету для забезпечення соціальних потреб населення та належного функціонування бюджетних установ профінансували 57,5 млн гривень. З цих коштів, найбільше скеровано на виплату зарплати працівникам обласних бюджетних установ – 40,8 млн грн.
Про це повідомили Lviv.tv.
Відповідно до замовлень головних розпорядників коштів, решту коштів було спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,6 млн грн, медикаментів – 3,5 млн грн, продуктів харчування – 2,7 млн грн, канцелярських та господарських товарів, послуг з обслуговування та ремонту обладнання – 1,4 млн грн та інших видатків – 0,7 млн гривень.
У межах реалізації обласних програм на сприяння діяльності телебачення і радіомовлення виділено 2 млн грн та надано одноразову адресну допомогу постраждалим гірникам шахти “Степова” – 1,8 млн гривень.