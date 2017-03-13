Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

Wizz Air запустить авіарейс зі Львова до Берліна

13.03.2017 | Анонси

Улітку компанія-лоукостер Wizz Air запустить зі Львова авіарейси до Берліна.

Інформує Tvoemisto.tv.

Улітку 2017-го року авіакомпанія Wizz Air розпочне перельоти зі Львова до Берліна (Berlin Schoenefeld). Про це повідомили на Facebook-сторінці авіакомпанії.  Як йдеться у повідомленні, квитки на новий маршрут вже є в продажу. Ціни стартують від 579 гривень.

Нагадаємо, від 13-го квітня угорський лоукостер Wizz Air повертається до Львова і виконуватиме регулярні польоти до Вроцлава. За словами директорки Львівського аеропорту Тетяни Романовської, успішність та завантаженість цього рейсу дасть поштовх до відкриття нових: щонайперше, до міст Німеччини та Італії. У березні-квітні Wizz Air має провести комісію та обговорити можливість відкриття нових сполучень зі Львова.

 

Подібні записи