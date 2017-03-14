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30 березня відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″

14.03.2017 | Анонси

30 березня відбудеться кастинг конкурсу краси “Міс Львів 2017″. Місце проведення “Glory Cafe”  за адресою пл. Міцкевича, 1   0   17:00.

Основні вимоги до дівчат, які претендують на головну корону міста:

вік від 16 до 24 років

зріст від 1,70

сімейний стан – неодружена

Зовнішній вигляд: кастинговий (мінімальний) макіяж, одяг, який дає можливість розгледіти фігуру, взуття на підборах.

Кожна дівчина, конкурсантка індивідуальна, але конкурс краси вимагає не тільки красивої зовнішності, куди важливішими є внутрішні якості, освіченість, чітка життєва позиція та харизма.

Довідка за телефоном : +3 (068) 50 94 114.

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